В Днепропетровской области произошло ДТП с микроавтобусом, в котором ехали школьники

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находилось 16 школьников, сообщила 28 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

ДТП произошло 28 мая около 17.00 на автодороге Борисполь - Днепр - Запорожье. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью.

"Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, совершил столкновение с автомобилем DAF", - сказано в сообщении.

Всех детей доставили в больницы Днепра, их осматривают медики.

"Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - продолжили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.