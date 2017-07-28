В Днепропетровской области пять вагонов поезда сошли с рельсов

В пятницу в 00:56 на станции "Синельниково-2" регионального филиала "Приднепровская железная дорога" (Днепропетровская область) сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом.

Об этом говорится в сообщении публичного акционерного общества "Укрзализныця", передают Українські Новини.

"28 июля в 00:56 на станции "Синельниково-2" сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом. Вагоны в составе грузового поезда следовали от станции "Волноваха" на станцию "Нижнеднепровск-Узел". В результате инцидента закрыт для движения поездов участок "Нижнеднепровск-Узел - Синельниково-2". Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направления курсируют по измененному маршруту - через станции "Новомосковск" и "Павлоград"", - говорится в нем.

В частности, изменили маршрут следования такие пассажирские поезда: No84 "Киев - Мариуполь", No104 "Киев - Мариуполь", No12 "Киев - Новоалексеевка", No228 "Киев - Бердянск", No88 "Ковель - Новоалексеевка", No188 "Львов - Бердянск", No796 "Днипро - Харьков", No282 "Киев - Геническ", No80 "Киев - Новоалексеевка".

Кроме этого, направляются по измененному маршруту и задерживаются в пути 5 пригородных электропоездов.

По оперативной информации, по состоянию на 09:30 из-за изменения маршрута пассажирские поезда задерживаются в пути от 1 до 3 часов.

Для поднятия вагонов на рельсы железнодорожники задействовали восстановительные поезда станций "Нижнеднепровск-Узел" и "Синельниково-1".

Уже подняты 2 вагона, работы продолжаются.