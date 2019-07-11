В Днепропетровской области возник пожар на шахте: пострадали 6 горняков

В Днепропетровской области спасатели уже сутки ликвидируют пожар на шахте имени Н. И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".

В результате ЧП пострадали 6 горняков, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"10 июля в 11:11 в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте имени Н. И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м, в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что на момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. В настоящее время все подняты на поверхность.

По состоянию на 7:00 четверга, 11 июля, силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы, а также проводятся работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка, доложили в ГСЧС.