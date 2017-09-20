В дом певицы Русланы Лыжичко ударила молния (фото)

В среду, 20 сентября, во время грозы в Киеве около 16:00 в дом певицы Русланы ударила молния. Об этом она написала на свой станице в Facebook.

"Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышлj из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают что все, во что попала молния имеет что-то особенное ... Сейчас мой энергоактивный дом запустился", - написала она и опубликовала фото обгорелого дома.

Сьогодні під час грози у Києві близько 16:00 в мій будинок влучила блискавка. Обгоріли конструкції будинку, перегоріли шини заземлення в електричних щитках, вийшла з ладу електрика. Досі у повітрі відчувається запах. В Карпах вважають зо все, у що влучила блискавка має щось особливе... Наразі мій енерго активний будинок запустився.

. Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko