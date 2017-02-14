В Донеке прогремел взрыв на заводе химизделий

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий, сообщили в донецкой администрации.

14 февраля на территории Донецкого химзавода произошел взрыв, сообщает "администрация" Донецка.

"По предварительной информации, около 10:00 произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район). Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством завода", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, чьи дома расположены рядом с территорией завода, несколько домов по улице Ленкоранская остались без стекол, сообщает российское агентство "Интерфакс". Отмечается, что в данный момент в северо- западной части города виден столб черного дыма.

В июне 2015 года в штабе АТО сообщали, что работа Донецкого казенного завода химических изделий может привести к техногенной катастрофе.

Отмечалось, что захваченное боевиками предприятие работает с 1939 года и за это время концентрация боеприпасов и взрывчатки на его участках достигла критического значения.