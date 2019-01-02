В Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост (фото)

В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково- Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь",- говорится в тексте документа.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Движение по перегону, а также по объездной автомобильной дороге по аварийному участку останавливалось.

Сообщается, что аварийные работы на данный момент завершены.