В Донецке убит главарь террористов ДНР Захарченко

Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко уничтожен в результате взрыва в центре оккупированного Донецка.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Интерфакс сообщает, что Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка, о котором ранее сегодня сообщали сайты боевиков.

Собеседник агентства добавил, что другой боевик - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев - получил ранение.

Российские СМИ пишут, что Захарченко скончался в больнице. Также ранены еще три человека.

В террористической организации ДНР, боевиков которой цитируют российские СМИ, подтверждают уничтожение Захарченко.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели Захарченко в Донецке. В СБУ считают убийство - "результатом междоусобных войн".

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в эфире 112 Украина заявил, что Служба безопасности Украины рассматривает две версии убийства Захарченко - устранение вследствие внутренних разборок, криминальных конфликтов или устранение спецслужбами России.

Позже российские СМИ сообщили, что боевики ДНР якобы задержали подозреваемых в уничтожении главаря террористов ДНР Александра Захарченко.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого.