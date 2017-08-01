В Донецкой обл. боевики более 7 часов удерживали водителя и грузовик ОБСЕ

На Донбассе боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более 7 часов. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.

"Грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ проехал Оленовку после 7,5-час удержания "ДНР" - нарушение Минских соглашений и мандата ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Вантажівка з обладн. для камери #ОБСЄ проїхала Оленівку після 7,5-год утримування "ДНР" - порушення Мінськ.угод і мандата ОБСЄ. #supportSMM- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 августа 2017 г.

"ОБСЕ нужен полный/беспрепятственный доступ для выполнения своей работы - стороны должны защищать свободу передвижения СММ", - подчеркнули в организации.