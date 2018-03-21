В Донецкой области школьник пятиклассник умер на уроке физкультуры

На уроке физкультуры в одной из школ Мирнограда (бывшего Димитрова) Донецкой области умер пятиклассник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передают Українські Новини.

"Трагедия произошла 20 марта, примерно в 14 часов. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней No 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо", - говорится в сообщении.

Медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградскои центральной городской больницы.

Также установлено, что у школьника было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.

Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели ученика.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").

Напомним, МОЗ требует от всех желающих заниматься физкультурой и спортом вначале получить справку от врача.