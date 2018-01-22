В Донецкой области восемь шахтеров пострали из-за вспышки метана

Восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области. об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По полученным данным, горняки получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

"Восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское". Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - отметил Жебривский.

При этом он подчеркнул, что чрезвычайное происшествие произошло в 16:22 в понедельник, 22 января. В тот момент в шахте находилось 406 человек, при этом 37 горняков работали непосредственно на аварийном участке.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - констатировал Жебривский.