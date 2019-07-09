В ДТП на трассе "Киев-Чоп" сгорели двое военных

"Тойота" врезалась в военный "Газ", в котором ехали 9 служащих ВСУ.

В ночном ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли двое украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Авария произошла около 3 часов утра во вторник, 9 июля, на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем Газ-32223, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия.

Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами нижних конечностей.

На месте дорожной аварии работали спасатели, работники Следственного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики.

36-летнего водителя автомобиля Toyota полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. В рамках уголовного производства будут предназначены все необходимые экспертизы.