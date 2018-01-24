В ДТП под Борисполем погибла украинский дизайнер

Анжела Павлова основала торговую марку "Ангел"

В ДТП погибла украинская дизайнер, основательница торговой марки "Ангел" из Черкасс Анжела Павлова. Трагедия произошла на трассе возле Борисполя. Об этом на своей странице в Facebook сообщила подруга погибшей Инна Лукьянец.

"Еще осенью мы приглашали ее на кафедру и она рассказывала нам о том, как быть стильными, модными, непревзойденными женщинами. Каким должен быть дрескод преподавателя вуза... Теперь у меня и у многих других женщин останутся ее красивые наряды... В одежде от известного черкасского дизайнера Анжелы Павловой прошла хорошая часть моей жизни, видимо потому, что такой прекрасный она была человек. Теперь нашего ангела не стало ... ДТП на трассе возле Борисполя", - сообщила Лукьянец.

Фото: facebook