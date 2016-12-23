В двух киевских супермаркетах искали взрывчатку

В Киеве из-за сообщения о минировании супермаркета в Киеве полиция эвакуировала около 800 человек. Во время проверки магазинов, которую проводили работники правоохранительных органов в Оболонском и Голосеевском районах, никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сообщение о минировании поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. В письме "минер" информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка". - говорится в сообщении.

По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи.

Всего эвакуировали около 800 человек: это - посетители и работники магазинов.

Специалисты профильных служб обследовали помещения супермаркетов и прилегающую к ним территорию - никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета Оболонского и Голосеевского управлений полиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.