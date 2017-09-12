В Египте боевики напали на полицейский конвой: 18 погибших

Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ.

Боевики устроили засаду на египетский полицейский конвой на Синайском полуострове у города Эль-Ариш, передает DW.

В результате нападения, которое было совершено в понедельник, 11 сентября, погибли 18 египетских полицейских. Еще семь человек получили ранения.

Нападение началось с детонации взрывных устройств, заложенных у дороги, по которой в тот момент двигалась колонна автомобилей полиции. В результате взрывов были уничтожены пять полицейских автомобилей. После взрывов на конвой напала группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием. Они открыли огонь по полиции и завладели полицейским пикапом.

Впоследствии ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове в течение последних нескольких месяцев.

Как сообщалось, в июле на Синае при взрыве автомобиля погибли 7 мирных жителей.