В Египте из-за мощной песчаной бури закрыли аэропорты (видео)

Египет оказался во власти сильной песчаной бури. Из-за стихийного бедствия перекрыты дороги, морские порты и аэропорты, передает Masrawy.

Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны - провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг.

Сильный ветер оборвал линии электропередачи в ряде регионов, а низкая видимость стала причиной множества аварий. Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Закрыта навигация в портах Хургад, Нувейбе и Александрии.

Власти призывают население по возможности оставаться дома и не использовать автомобили.