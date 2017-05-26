В Египте обстреляли автобус с христианами, есть жертвы

Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей.

Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых, пишет "Русская служба Би-би-си".

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

По данным портала Youm7, который ссылается на экстренные службы, копты возвращались в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Агентство Рейтер со ссылкой на губернатора Эль-Миньи также сообщает о 23 погибших и 25 пострадавших.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков.

Ответственность за нападения брало на себя "Исламское государство" (запрещено в России, Британии и других странах).

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.

В Египте обстреляли автобус. Фото: @JaagAlerts

Напомним, посольство Украины в Египте призывало украинцев избегать массовых скоплений людей и мест расположения государственных учреждений в связи с возможным террористическим актом.

Ранее в Египте произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".