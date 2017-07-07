В Египте произошло два теракта, есть погибшие

По меньшей мере 10 египетских солдат погибли, в числе которых полковник, и несколько получили ранения в результате двух терактов-самоубийств на военных контрольно-пропускных пунктах в северном Синае (Египет) в пятницу, 7 июля 2017 года. Об этом передает Reuters, ссылаясь на источники в службе безопасности.

По их информации, два автомобиля были взорваны при прохождении через два КПП на дороге за пределами пограничного города Рафах. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападения.

Напомним, в Египте на Синайском полуострове возле дороги взорвалась бомба, в результате чего погибли трое полицейских, а десять человек были ранены.

Отмечается, что подполковник Тамер Шахин из Центральных сил безопасности и двое его подчиненных призывников погибли на юге Ариша, столицы Северной Синайской провинции. Так, их бронированная машина взорвалась на бомбе, заложенной возле дороги. Раненых доставили в военный госпиталь в Арише.