В Финляндии от удара дверью в кабину пилотов погиб командир экипажа

50-летний командир экипажа 20-местного самолета Gulfstream G 150 - гражданин иностранного государства - погиб от удара дверью кабины в аэропорту финского Киттиля.

В Финляндии 4 января при подготовке к вылету самолета погиб пилот - его ударила дверь в кабину. Об этом сообщает местное издание Yle.

Инцидент произошел в аэропорту Киттиля в провинции Лапландия.

20-местный самолет Gulfstream G 150 иностранной компании, который обычно выполнял частные рейсы, готовился к вылету. Его пилот - 50-летний командир экипажа и гражданин иностранного государства - находился в кабине. После удара дверью он погиб на месте.

По данным издания, пассажиров в этот момент на борту не было.

Полиция проводит расследование инцидента.