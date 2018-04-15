В Германии столкнулись два малых самолета, есть погибшие

В результате столкновения двух небольших самолетов в Германии погибли два человека, сообщает Spiegel.

"На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте неподалеку от ШвебИш Халль погибли по меньшей мере два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Сейчас правоохранители уточняют причины происшествия.

Машины столкнулись при посадке в районе 16 часов по местному времени.

Напомним, в среду, 11 апреля, в Алжире разбился военный самолет ИЛ-76 российского производства. Отмечалось, что самолет потерпел крушение в аэропорту близ столицы Алжира через несколько минут после взлета.

Большинство погибших были солдатами Национальной народной армии, а также членами их семей. Среди погибших находились 247 пассажиров и 10 членов экипажа.