В Германии задержали россиянина по подозрению в участии во взрывах в Дортмунде - СМИ

Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали выходца из Россия Сергея В., которого подозревают в причастности к взрывам у автобуса дортмундского ФК "Боруссия", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что подозреваемый 28-летний Сергей В., который является одновременно гражданином России и Германии, проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал исключительно из корыстных побуждений. На след возможного преступника их привел источник в финансовом секторе.

Отмечается, что мотив заключался в том, чтобы инцидент повлек за собой обрушение акций "Боруссии", благодаря чему подозреваемый надеялся заработать на обесценивании бумаг на фондовом опционе.

По информации Spiegel Online, подозреваемый взял потребительский кредит и 11 апреля приобрел 15 000 опционных сертификатов сроком действия до 17 июня 2017 годы совместного стоимостью 78 000 евро, необходимых для дальнейшего приобретения и реализации ценных бумаг.

Торговая операция была проведена в интернете через IP-адрес отеля "L'Arriv'ee", где разместилась перед матчем дортмундская команда и где он забронировал номер.

По данным следователей, обвиняемый не находился в связях с террористической группировкой "Исламское государство", но хотел направить правоохранительные ораны по ложному следу, замаскировав инциденты со взрывами под теракт "ИД".

Напомним, вчера, 11 апреля у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.