В главке Одессы обвалился потолок: есть пострадавшие (фото)

Потолок свалился в здании главного управления Национальной полиции Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, на улице Еврейской. Над центральной лестницей корпуса упал потолок.

В момент происшествия на ней находились два сотрудника правоохранительных органов. Их срочно госпитализировали в ближайшую клинику. Врачи диагностировали ссадины и сотрясение мозга у одного, и закрытые переломы двух ног у второго.

На данный момент в помещении работают спасатели ГСЧС. Часть здания обесточена. По словам пресс-службы ГУ Нацполиции, последний раз капитальный ремонт в главке делали около 15 лет назад.

Фото: dumskaya.net

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