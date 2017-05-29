В Голосеевском районе Киева из-за прорыва трубы повреждены здания и автомобили (фото)

29 мая 2017, 16:44
 ЧП Источник: Левый берег

В Голосеевском районе Киева результате аварии - прорыва водопроводной трубы - повреждены здания и автомобили.

Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Авария произошла около 14:00. На данный момент спасатели ликвидируют последствия", - сообщили в ГосЧС.

Прорыв произошел около 14:00 на проспекте Голосеевском, 27. Отмечается, что фонтан воды достиг высоты пятиэтажного дома.

Из-за сильного напора поврежден фасад здания, выбиты окна. Также пострадали несколько автомобилей.

FB Alexandr Gusew

#ТЕРМІНОВО #SOS

Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу водопостачання.

Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло.

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Фото Alexandr Gusew.
 
Фото Alexandr Gusew.
 
Фото Alexandr Gusew.
 

 

Источник: Левый берег
 
 
 