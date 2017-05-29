В Голосеевском районе Киева из-за прорыва трубы повреждены здания и автомобили (фото)

В Голосеевском районе Киева результате аварии - прорыва водопроводной трубы - повреждены здания и автомобили.
Об этом сообщили в столичном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Авария произошла около 14:00. На данный момент спасатели ликвидируют последствия", - сообщили в ГосЧС.
Прорыв произошел около 14:00 на проспекте Голосеевском, 27. Отмечается, что фонтан воды достиг высоты пятиэтажного дома.
Из-за сильного напора поврежден фасад здания, выбиты окна. Также пострадали несколько автомобилей.
Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу водопостачання.
Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло.… Еще