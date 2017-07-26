В Голосеевском районе Киева произошел мощный взрыв в многоэтажке, проводится эвакуация жителей. (фото)

26 июля днем в Голосеевском районе Киева (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей.

Об этом 112.ua сообщили в столичном управлении ГСЧС Украину.

Взрыв дома в Голосеево произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек.

О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают. В то же время, в соцсетях жители столицы пишут, что они все-таки есть, однако точное количество неизвестно.

Уточняется, что взрыв произошел на первом этаже во втором подъезде, его мощность чрезвычайно высока. Стекла от окон разбросаны вокруг дома. Предварительная причина - утечка бытового газа. На месте работает полиция, спасатели и медики.

Фото: facebook.com/gozirka

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, 8 июля в Киеве также в Голосеевском районе в жилом доме произошел взрыв. В результате погибли женщина 1972 года рождения, которую не успели довезти до больницы, и мужчина, которого нашли под завалами, еще шесть пострадали.

Здание, в котором произошел взрыв, не подлежит восстановлению. В связи с этим 23 человека были переселены в общежитие на ул. Оболонской в Подольском районе.