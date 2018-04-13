В Греции паром с 198 пассажирами врезался в причал, есть раненые

В Греции пассажирский паром с 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангістрі. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

По информации издания, паром Achaeos, который обслуживает маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангістрі в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.

Как сообщается, инцидент произошел около 12.40 по местному времени, в результате аварии пострадало пять человек. Пострадавших направили в больницу в Эгине. Четверо из них после оказания помощи покинули больницу.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2017 году, в американском штате Массачусетс при аварии скоростного парома, который пытался пришвартоваться к причалу, пострадали 18 человек.

Так, инцидент произошел в гавани Гианнис Порт на юге штата. Паром врезался в причал, после чего застрял на скалах. Судно дало течь. Экстренные службы эвакуировали пассажиров, 15 из которых были госпитализированы. Еще три человека были осмотрены на месте. Паром был отправлен на ремонт. Как сообщалось, вероятной причиной аварии называется плохая погода и волнение на море.