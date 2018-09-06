В ГСЧС объяснили происхождение дыма возле "Эпицентра" на Теремках (Фото)

В четверг, 6 сентября, жителей Голосеевского районе Киева испугал дым, окутавший гипермаркет "Эпицентр" на Окружной дороге, 1б.

Фотографию пожара опубликовала Елена Кушнир в сообществе "На Теремках" в Facebook.

Жители столицы выдвигали разные версии происходящего ЧП. Так, киевлянка Анастасия предположила, что горит лагерь ромов, который расположился между магазинами "Эпицентр" и METRO, а пользователь с ником Leon Musolini заявил, что это месть "Эпицентру" за деятельность в Крыму.

Как сообщила спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, пожар произошел не в гипермаркете "Эпицентр", а в складском помещении за ним.

"Горит склад за пределами города, спасатели ГСЧС уже выехали на место происшествия", - отметила она.

Также, напомним, что 5 сентября в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" загорелся ресторан "Ланселот", что стало причиной транспортного коллапса.