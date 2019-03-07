В Индии произошел взрыв на автобусной остановке, десятки пострадавших

Взрыв произошел на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир

На автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир прогремел взрыв, в результате происшествия ранения получили 18 человек. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на Reuters.

По данным NDTV, взрывное устройство было установлено под автобусом.

Напомним, Пакистанские военные нарушили режим прекращения огня и продолжили обстреливать населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией. Но после между странами на границе произошла перестрелка, в которой погибли 11 людей.

Также 5 марта пакистанские военные перехватили индийскую подлодку и заявили, что способны реагировать на любую агрессию.

До этого перехвата индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан.