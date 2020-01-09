В Иране опубликовали отчет о причинах падения украинского самолета

По словам экспертов Организации гражданской авиации Ирана, самолет пытался вернуться в аэропорт.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта столицы Ирана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что взрыв произошел после столкновения самолета с землей.

Отметим, что в авиакатастрофе в Иране погибли по меньшей мере 11 граждан Украины - двое пассажиров и девять членов экипажа. Кроме украинцев на борту самолета находились также граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Всего на борту украинского самолета было 167 пассажиров и девять членов экипажа. В МАУ опубликовали полный список тех, кто погиб в авиакатастрофе.

В Иране причиной авиакатастрофы пассажирского лайнера считают возгорание двигателя.

Как сообщили в "МАУ", самолет Boeing 737-800 NG, который разбился в Тегеране, прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование по авиакатастрофе. Дело открыли по ч. 3 статьи 276 УКУ (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

По материалам РБК-Украина