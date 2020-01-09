В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами, которые, в частности, должны помогать расследовать причины катастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами. 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737", - сообщили в МВД.

В то же время в пресс-службе ГСЧС указали, что посадку в аэропорту Тегерана в Иране 9 января в 3:30 совершил самолет Ил-76 ВСУ с экспертной и поисково- спасательной группами на борту. Также по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, перевозку группы осуществлял опытный экипаж военно- транспортного самолета Ил-76МД ВС ВСУ.

В составе группы специалистов МВД, спасатели ГСЧС самолетом в 23:25 8 января отправились в Иран для оказания помощи в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев.

Среди экспертов также специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители "МАУ", специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф.

Экспертная и поисково-спасательная группа украинских специалистов будет привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и репатриации тел граждан Украины, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в международном аэропорту Имам Хомейни в городе Тегеран.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.