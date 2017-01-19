В Италии на отель сошла лавина: под снегом более 20 человек

В Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля

Об этом сообщает RaiNews24.

В отеле, по предварительным данным, находятся более 20 человек.

Об инциденте сообщили двое постояльцев отеля. Под снегом в здании находятся около 20 человек, а также персонал отеля. Телефоны людей, которые находятся в отеле, в том числе мобильные, не отвечают.

Сейчас спасатели пытаются добраться до здания. Антонио Ди Марко, глава провинции Пескара, где произошел инцидент, написал в Facebook, что это ужасная трагедия, и не исключил, что могут быть погибшие.