В Италии обрушился мост, есть жертвы

В Италии на автомагистраль обрушился мост, в результате чего погибли два человека и еще трое получили ранения, передает Ansa.

Сообщается, что обрушившийся мост был закрыт для движения из-за работ по техническому обслуживанию. Семейная пара за рулем Nissan погибла в результате обвала моста на автомобиль.

Отмечено, что Министерство инфраструктуры и транспорта Италии создаст специальную комиссию для расследования происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в районе метро "Шулявская" обрушилась часть моста.