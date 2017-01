В Италии произошли еще два землетрясения: в Риме эвакуировали метро

В центральной Италии в среду, 18 января, произошло еще два сильных землетрясения, передает РИА Новости.

Специалисты Европейского сейсмологического центра зафиксировали подземные толчки в 10:25 магнитудой 5,7 и 5,6.

Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от Рима, при этом толчки ощущались в историческом центре итальянской столицы. Власти Рима из соображений безопасности после землетрясения провели эвакуацию из метро. Также сообщалось об эвакуации здания итальянского МИД, нескольких школ и офисного здания в центре Рима, где располагается банк BNL.

Кроме того, эвакуированы жители загородных населенных пунктов в зоне подземных толчков.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии утром в среду, 18 января, произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Feeling several aftershocks of #earthquake in Central Italy today; @LastQuake pins original quake at M5.7; last tremor was several seconds pic.twitter.com/taJJqQ8V6Z - Elise Harris (@eharris_it) 18 января 2017 г.

