В Италии спасатели нашли всех погибших в результате схода лавины

Выжить удалось 11 людям

25 января в Италии спасатели нашли последние два тела погибших под завалами отеля, разрушенного лавиной в итальянском регионе Абруццо.

Общее количество погибших в результате схода лавины составляет 29 человек. В целом в отеле Rigopiano на момент трагедии находилось 40 человек. В результате схода лавины погибли 28 гостей, среди которых 4 детей, и 12 сотрудников, включая владельца Роберто Дель Россо и беженца, сенегальца Файе Данное, передает ANSA.

Также говорится, что после недели поисков было найдено 29 погибших, еще 11 человек выжили.

Напомним, что 19 января в Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля Rigopiano di Farindola, который расположен в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо.

