В Италии спасли еще четырех выживших в накрытом лавиной отеле

Итальянские спасатели обнаружили еще четырех человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горной области Абруццо. Из-под завалов извлечены двое мужчин и две женщины .

Об этом передает Reuters.

По официальным данным, общее число спасенных достигло 11 человек, среди которых четверо малолетних детей. Подтверждена гибель пяти человек.

Лавина сдвинула здание отеля на 10 метров. Людей ищут с помощью специально обученных собак-ищеек.

Напомним, 18 января в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо на отель Rigopiano обрушилась лавина. Она погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.