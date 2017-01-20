В Италии в отеле, погребенном под лавиной, нашли 6 выживших

Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в засыпанном прошлой снежная ночью лавиной отеле Rigopiano di Farindola в районе горного массива Гран- Сассо-д'Италия в провинции Абруццо в центре страны

Ранее спасатели достали тела трех погибших, сообщает "ДС" со ссылкой на Sky News.

По словам одного из спасателей, они могут переговариваться выжившими. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.

Как сообщала "ДС", в ночь на 19 января снежная лавина накрыла небольшой горный отель в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо в центре страны. В отеле могут находиться от 20 до 30 человек, их телефоны не отвечают.

Лавина была вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в среду в ряде центральных регионов Италии.

В 4 утра по местному времени спасателям удалось добраться на лыжах до заваленного снежной лавиной отеля. По их данным, два человека в момент схода лавины находились на улице, поэтому им удалось спастись. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.