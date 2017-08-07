В Измаиле взорвали автомобиль сотрудника полиции: пострадали два человека

В городе Измаил Одесской области был взорван автомобиль, владельцем которого является сотрудник полиции Андрей Прокурор. В результате происшествия пострадали жена и ребенок полицейского, передает Думская.

Согласно информации, инцидент произошел на улице Нахимова накануне вечером, 6 августа. Супруга правоохранителя певица Екатерина Пуйческу и их дочь были госпитализированы.

По предварительным данным, в момент чрезвычайного происшествия Прокурор сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. Сам сотрудник полиции травмирован не был, а у его жены врачи диагностировали осколочные ранения и перелом, девочку тоже ранило осколками.

По одной из версий, устройство не обладало мощным зарядом. Злоумышленники, вероятно, хотели напугать полицейского. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал.

Отмечается, что преступники были засняты на автомобильный видеорегистратор, запись приобщена к материалам дела.