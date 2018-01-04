В Кабуле подорвался террорист-смертник, минимум 11 жертв

В Кабуле рядом с толпой полицейских и демонстрантов подорвался террорист- смертник, погибли по меньшей мере 11 человек и 25 ранены.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников.

"Террорист-смертник взорвал себя возле толпы полицейских и демонстрантов в четверг в Кабуле, погибли не менее 11 человек и ранены еще 25", - говорится в сообщении.

Нападение произошло во время демонстрации после смерти хозяина торгового прилавка. Торговец погиб во время полицейской операции, направленной против подпольной продажи алкоголя. Читайте также: В Израиле хотят казнить за терроризм

Анонимный источник в силах безопасности сообщил изданию, что в результате атаки погибли 20 человек и еще 20 ранены, однако эти цифры не подтверждены.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.