В Каховке: люди требуют от полиции возмездия за расстрел 26-летнего парня

Протестующие требуют справедливого расследования, а сестра убитого заявляет, что полиция скрывает видео с места убийства.

В Каховке (Херсонская область) около тысячи человек собрались у районного отделение полиции, забрасывая здание дымовыми шашками и окружив его кольцом из горящих шин. Как пишет местный портал 0552, люди требуют возмездия за расстрел 26-летнего земляка, получившего смертельные ранения 1 января 2020 года.

В тот день 26-летний Владимир Чебукин, будучи подвыпившим, пришел к своей бывшей благоверной "поговорить". 29-летний нынешний супруг женщины приревновал пришедшего. Мужчины решили устроить дуэль.

Сначала выстрелил Чебукин. Он сделал один выстрел из травматического пистолета. В ответ получил, уверяют в местных СМИ, 15 выстрелов в живот из карабина. Через два дня, 3 января, мужчина от полученных ранений скончался в больнице.

Позже выяснилось, что мужчина, стрелявший в Чебукина, в день убийства отдыхал в компании сотрудника каховской полиции, который ничего не сделал для предотвращения "дуэли". Более того, сестра убитого уверяет, что у полиции было видео происшествия с камер видеонаблюдения, которое могло оказать помощь в расследовании резонансного преступления.

- Мой брат был в сознании, когда сразу же после жестокого расстрела его доставили в больницу, - рассказала сестра убитого парня Дарья Чебукина. - Первое, что он мне сказал, это было: "За что они меня так?! Также он говорил, что в него стрелял не один человек, однако, полицейского, который может быть виновен в смерти 26-летнего жителя Каховки покрывают его коллеги, - рассказала она ТСН.

Люди вышли к отделению полиции требовать справедливого расследования. Успокоить их выходил начальник местного отдела полиции Алексей Войчек. Он рассказал, что основной свидетель по делу об убийстве Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, проходит освидетельствование на полиграфе. Однако его объяснения людей не удовлетворили.