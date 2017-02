В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома: Есть жертвы (фото)

В американском городе Риверсайд, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома, четыре человека погибли, еще два получили ранения, сообщил начальник городского пожарного управления Майкл Мур, передает CBS.

Самолет Cessna 310, направлявшийся из муниципального аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе, упал на два частных дома. После этого начался крупный пожар. По данным Майкла Мура, в обломках самолета были найдены четыре тела, однако пока не ясно, все ли все жертвы были пассажирами самолета

Представитель пожарного управления также уточнил, что на борту воздушного судна находилась семья, которая возвращалась из парка развлечений Disneyland.

В данный момент устанавливаются причины крушения самолета.

В американском городе Бейонн штата Нью-Джерси 20 февраля частный самолет упал на жилой квартал. По данным CBS, на борту находился лишь 56-летний пилот Джордж Петтуэй. Самолет сделал крутой поворот, чтобы не упасть на заправку для автомобилей, после чего рухнул на землю, оборвав электрические провода. В результате случившегося никто не пострадал.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA - Matt Phillips (@MattPhillipsTV) 28 февраля 2017 г.