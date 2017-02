В Калифорнии объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва самой высокой в США дамбы

В американском штате Калифорния власти объявили эвакуацию в районе озера Оровилль в связи с риском прорыва крупнейшей в стране дамбы.

Как сообщает Associated Press, местные власти планируют эвакуировать около 130 тысяч человек, проживающих в восьми населенных пунктах.

Video from Oroville, courtesy @kcranews live copter 3.#OrovilleDam #OrovilleSpillway

По данным властей, обрушение водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за повреждений в сооружении дамбы, вызванных эрозией.

#OrovilleDam evacuees arriving at fairgrounds in Chico

PHOTOS of the main and auxiliary spillways at the #OrovilleDam and of evacuations taking place in the area

PHOTOS of the main and auxiliary spillways at the #OrovilleDam and of evacuations taking place in the areahttps://t.co/fusLAM30se - KQED News (@KQEDnews) 13 февраля 2017 г.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.

Дамба Оровилля - самая высокая в США, ее длина составляет 230 метров.

Ниже по течению находится одноименный город с населением более 16 тысяч человек.