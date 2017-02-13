В Калифорнии объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва самой высокой в США дамбы

В американском штате Калифорния власти объявили эвакуацию в районе озера Оровилль в связи с риском прорыва крупнейшей в стране дамбы.
Как сообщает Associated Press, местные власти планируют эвакуировать около 130 тысяч человек, проживающих в восьми населенных пунктах.
Video from Oroville, courtesy @kcranews live copter 3.#OrovilleDam #OrovilleSpillway pic.twitter.com/FuKBZ679Pu- King Zombie (@TotalZombie) 13 февраля 2017 г.
По данным властей, обрушение водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за повреждений в сооружении дамбы, вызванных эрозией.
#OrovilleDam evacuees arriving at fairgrounds in Chico, via @danbrekke
Story: https://t.co/PuBL6fgLvl pic.twitter.com/wgank8lwlB - KQED News (@KQEDnews) 13 февраля 2017 г.
PHOTOS of the main and auxiliary spillways at the #OrovilleDam and of evacuations taking place in the areahttps://t.co/fusLAM30se - KQED News (@KQEDnews) 13 февраля 2017 г.
Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.
Дамба Оровилля - самая высокая в США, ее длина составляет 230 метров.
Ниже по течению находится одноименный город с населением более 16 тысяч человек.