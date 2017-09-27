В Калиновке взрываются боеприпасы на открытых площадках, содержимое подземных хранилищ уцелело - Бирюков

На военном складе вблизи города Калиновка Винницкой области детонируют снаряды, расположенные на открытых площадках. Снаряды, находящиеся в подземных хранилищах и бетонных ангарах уцелели, сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. "Полетели" открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика. Конечно, хочется все поглубже. Но это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет", - пояснил он.

Советник президента также подтвердил версию о возможной диверсии, которая привела к пожару и детонации боеприпасов.

"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - рассказал Бирюков.

Напомним, вечером 26 сентября загорелись склады боеприпасов Вооруженных сил Украины в селе Сальник возле Калиновки Винницкой области.

Пожар спровоцировал детонацию снарядов, в зоне поражения оказались близлежащие населенные пункты. Огонь охватил 10% от общей площади военного объекта. На локализацию пожара были брошены спецтехника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные танки и поезд.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 километров от эпицентра возгорания на складах боеприпасов в воинской части возле Калиновки Винницкой области.

На место пожара на территории воинской части возле Калиновки Винницкой области направлена оперативная группа офицеров Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны во главе с начальником Генштаба Виктором Муженко.

В ГСЧС сообщают о 28 тысячах человек, эвакуированных из Калиновского района, и 1,3 тысячи человек - из Винницкого района. Генштаб ВСУ, напомним, сообщил о 22 тысячах эвакуированных гражданских и 500 семьях военнослужащих.