В Кемерово определили вероятную причину пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"

При осмотре сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, которые, в нарушение правил безопасности, были проложены через батутный зал и могли стать причиной пожара.

Об этом говорится в видео, опубликованном Следкомом РФ.

Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание, говорится в докладе руководителя группы следователей.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал фактически над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами - мягким наполнителем сухого бассейна. Читайте также: Пожар в Кемерово: за злоупотребление арестовали инспектора Госстройнадзора РФ

Большинство находившихся в кинозале людей скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом утверждается, что вторая дверь в зал оставалась разблокированной и через нее можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход. Читайте также: Кемеровскую область возглавит чиновник, который встал на колени после пожара в ТРЦ

"По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", - говорится в закадровом тексте ролика.

Как ранее сообщало агентство, в прошлую пятницу российском Кемерово задержали генерального директора компании-собственника здания торгового центра "Зимняя вишня".