В Керченский мост врезался плавучий кран

8 сентября на автодорожную часть Керченского моста наткнулся плавучий кран, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Об этом сообщает пресс-служба оператора моста - российское управление дорог "Тамань", передает "Крым.Реалии".

"Утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", - говорится в сообщении.

Стрелой плавучего крана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов. Однако эксплуатационная служба сможет приступить к работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.

В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Напомним, послы ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста.