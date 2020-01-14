В КГГА назвали причину прорыва трубы возле Ocean Plaza

Причиной прорыва трубы, который произошел в понедельник вечером, 13 января, в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети.

Тепломагистраль в этом районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийным ее не считали.

Об этом во время брифинга сообщил журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей. Прорыв произошел на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году и уже нуждалась в замене, - пояснил Пантелеев, добавив, что несмотря на изношенность эта магистраль аварийным не считалось, поскольку прошла испытания в летний период.

В свою очередь главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода, сообщил, что на данный момент возросло число пострадавших.

В частности, у него есть информация о девяти пострадавших. По нашей информации у них легкие ожоги, - отметил главный инженер.

Пантелеев же уточнил, что часть людей из числа пострадавших была недалеко от места прорыва трубы, а часть были в маршрутке, которая также оказалась на месте прорыва теплосети.

Пострадавших увезли в Киевскую клиническую больницу, в областную больницу, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник вечером, 13 января, возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть. В результате инцидента произошел подмыв асфальта. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, авария произошла в 20:30 на улице Антоновича.