В Хабаровске (Россия) неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ: 3 погибших

Сегодня, 21 апреля, в Хабаровске (Россия) неизвестный совершил вооруженное нападение на приемную Управления ФСБ. В результате нападения погибли 3 человек - сотрудник ФСБ, посетитель и сам нападающий. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - сказано в сообщении.

ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy - Олег Т. (@docZLO) April 21, 2017

Также РЕН ТВ сообщает о том, что в Хабаровске произошел взрыв. Однако эта информация пока проверяется.

В группе "Активный Хабаровск" пишут о теракте, людей попросили не выходить из домов.