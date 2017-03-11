В Харькове 20 человек обратились в больницу после посещения аквапарка, 6 детей госпитализированы

Всего за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" обратились около 20 человек. На данный момент в Областной детской клинической больницы No 1 находятся 6 детей с признаками отравления парами хлора. На данный момент их состояние стабилизировалось, дети проходят необходимый курс лечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

"10 марта около 7 утра в " скорую помощь " обратились родители двух детей с симптомами отравления. Оба ребенка посещали аквапарк "Джунгли", детей госпитализировали. После этого около 20:30 за помощью обратились сразу несколько семей. У детей были кашель, рвота, головная боль. Одного из них сразу госпитализировали в 1-ю областную детскую больницу, другие от госпитализации отказались. Но в 23:00 начали поступать повторные звонки, в результате госпитализировали еще 5 детей. Первичный диагноз - отравление парами хлора. В аквапарк сразу выехали оперативно-следственная группа Главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководители департаментов гражданской защиты и обороны и мобилизационной работы облгосадминистрации, и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА, представители ГосЧС и Госпродпотребслужбы ", - рассказал заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.

Он также сообщил, что в аквапарке взяты заборы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам. На данный момент проводятся следственные действия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Расследование происшествия находится на контроле руководства ХОГА. По поручению председателя облгосадминистрации Юлии Светличной дело также взято на контроль руководством ГУ НП в Харьковской области.

"Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка " Джунгли " были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забору воды", - сообщил А.Скакун.

Как сообщал УНН, трое детей отравились неизвестным веществом в аквапарке Харькова.