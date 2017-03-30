В Харькове горит велосипедный завод

В Харькове на велозаводе утром произошел пожар. Над зданием предприятия поднимается красное пламя и клубы черного дыма, сообщает "Город Х".

Сообщение о возгорании поступило на пульт ГСЧС в 8:41. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в здании горели помещения на третьем этаже. "Успело выгореть 50 кв. м территории", - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Сейчас тушение пожара продолжается. Причины чрезвычайной ситуации пока не известны.

Сумма ущерба от взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области по предварительным подсчетам составляет около 220 млн гривен, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Сергей Чернов. По материалам: ukranews.com