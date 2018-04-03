В Харькове ночью взорвали и ограбили банкомат (фото)

В ночь на вторник, 3 апреля, неизвестные подорвали банкомат "Приватбанка", вмонтированный в магазин по ул.Астрономическая в Харькове, и забрали из него деньги.

Об этом сообщает NewsRoom.

Инцидент приключился в поселке Жуковского на улице Астрономической, 35Л. По данным полиции, причиной взрыва стало самодельное устройство. Остальные подробности правоохранители пообещали рассказать в ближайшее время.

Напомним, ранее возле супермаркета "Брусничка" на улице Клочковской прогремел взрыв, в результате которого пострадали женщина и малолетний ребенок. 53-летнюю харьковчанку доставили в больницу с рваной раной бедра, а мальчика 2016 года рождения - с аналогичным ранением правой надбровной области. Сейчас на месте ЧП работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и руководство областной полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

По информации СМИ, пострадавшая харьковчанка работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Перед случившимся она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.