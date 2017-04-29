В Харьковской области мэра города задавила автоцистерна, поливающая цветы

На мэра города Дергачи Александра Лисицкого наехала автоцистерна, поливавшая цветы; градоначальник скончался от полученных травм, сообщили в полиции

Мэр города Дергачи Харьковской области Александр Лисицкий погиб в результате несчастного случая - на него наехал автомобиль. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций областной полиции Елена Баранник, передает Укринформ.

По ее словам, трагедия произошла, когда чиновник подошел к автоцистерне, поливавшей цветы. "Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека", - отметила Баранник, добавив, что пострадавший скончался в карете скорой помощи.

"По факту наезда начато расследование. Предварительно, это несчастный случай", - подчеркнула представитель полиции.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что инцидент произошел сегодня днем, 29 апреля. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Лисицкий занимал пост мэра Дергачей с начала 90-х годов. В октябре 2015 года он был в очередной раз переизбран на эту должность с результатом 62,5% голосов.

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20 апреля 2017 года сообщалось, что правоохранители обезвредили взрывчатку, с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила Андрея Абрамченко.