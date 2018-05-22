В харьковской школе распылили газ, 15 детей забрала скорая

В Харькове в школе No3 по улице Леси Украинки неизвестный распылил перцовый баллончик, в результате чего 30 детей пожаловались на недомогание. Как сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан, школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание. Всех учеников эвакуировали из здания.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу No1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - рассказала Галина Сироштан в комментарии изданию "Городской дозор".

По ее информации, в данный момент в школе дежурят четыре машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники No12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Напомним, в понедельник утром, 21 мая, из школы No6 Николаева госпитализировали 36 детей в результате распыления неизвестного слезоточивого газа. Еще около 400 детей были эвакуированы. Вследствие произошедшего был прерван учебный процесс.

Ранее, утром 8 мая, ученикам общеобразовательной школы No8 в Черкассах стало плохо во время линейки. В больницу доставили 58 человек, среди них - четверо взрослых. Экспресс-анализ воздуха не выявил наличия в нем ядовитых веществ типа сероводорода, аммиака и хлора. Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, причиной отравления учеников могло стать локальное распыление определенного вещества.

По материалам: Городской дозор /