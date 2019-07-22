В Херсоне перевернулось авто с избирательными бюллетенями, есть пострадавший

В Херсоне микроавтобус "Фольксваген", который перевозил членов УИК и бюллетени, попал в аварию и перевернулся. Пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области, инцидент произошел около шести утра на углу улиц Театральной и Воронцовской.

Полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автобус перевозил избирательные бюллетени в окружную комиссию.

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали. К настоящему моменту бюллетени без повреждений переданы членам окружной комиссии.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства происшествия.